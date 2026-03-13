El acusado fue trasladado a la comisaría correspondiente y la causa quedó caratulada como “exhibiciones obscenas”.

La Policía detuvo en el Paseo del Bosque de La Plata a un hombre de 65 años acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública, luego de que varias mujeres advirtieran la situación.

Todo comenzó en la zona de diagonal 113 y 119 cuando una mujer llamó al 911 y contó que un hombre se estaba masturbando a la vista de todos dentro de su auto.

La denunciante de 33 años aportó detalles clave sobre el sospechoso y el modelo de la camioneta, una Partner color bordó. Esta información permitió a los efectivos del Comando de Patrullas montar un operativo cerrojo en el Bosque.

Según informaron, los policías recorrieron las inmediaciones hasta que localizaron la camioneta estacionada en 120 entre 52 y 53. Allí, encontraron al hombre y lo detuvieron.

El acusado fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la UFI N.° 1 del Departamento Judicial La Plata, que caratuló la causa como “exhibiciones obscenas” y avaló el procedimiento policial.

No era la primera vez que el hombre era visto en esa actitud en la zona. Varias mujeres advirtieron la situación, lo cual resultó fundamental para que la Policía pudiera actuar y detenerlo.