Un hombre de 40 años fue detenido el martes por la mañana en Melbourne, Australia, luego de que la policía hallara 43 muñecos de colección Labubu, producidos por la reconocida marca china Pop Mart, en su domicilio del barrio Airport West. Cada pieza, algunas de edición limitada, estaba valuada en alrededor de 500 dólares australianos, lo que eleva el total de los juguetes recuperados a unos 9.000 dólares.

Según informaron las autoridades, los muñecos fueron sustraídos en cuatro robos distintos desde julio en un centro comercial del área céntrica de Melbourne. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron la totalidad de los artículos y arrestaron al sospechoso, quien luego recuperó la libertad tras pagar la fianza. El hombre deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el próximo 5 de mayo de 2026.

Los Labubu, creados por el artista hongkonés Kasing Lung, se han convertido en un fenómeno global. Su particular estética, entre lo tierno y lo grotesco, y las ediciones limitadas hacen que se vendan en cuestión de horas y alcancen precios muy elevados en el mercado de reventa. En Australia, los coleccionistas hacen filas de varias horas frente a las tiendas para conseguirlos.

El caso despertó atención no solo por el valor de los muñecos, sino por la fiebre global que generan los Labubu, que incluso impulsó un crecimiento del 250 % en la facturación trimestral de Pop Mart, según reportes de la empresa.