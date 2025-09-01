Un hombre de 50 años, de nacionalidad boliviana y con domicilio en Córdoba, terminó detenido en la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno" tras ser denunciado por comerciantes alertados por una menor de 14 años que les pidió ayuda luego de que les rechazaran el ingreso a un hotel de Santa Fe al 3400.

Todo se desencadenó cerca de las 23 de este domingo. La menor se presentó en un comercio de la Terminal de Ómnibus pidiendo ayuda. Los comerciantes dieron aviso a seguridad y a la Policía, que detuvieron a Rosendo F.C., de 50 años.

Puede interesarte

Según el relato al que accedió Cadena 3 Rosario, el hombre "la llevó por la fuerza al Hotel La Nueva Vasconia" de Santa Fe al 3400, pero el recepcionista rechazó el ingreso al advertir la presencia de la menor. Tanto los comerciantes como el encargado de turno del hotel ratificaron los dichos ante la consulta policial.

Tras las primeras diligencias y la intervención policial, la situación será evaluada en las próximas horas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).