Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Palermo al robar, con un cuchillo, a una mujer en el ascensor de un edificio e intentar escapar tirandosé desde un décimo piso al balcón del noveno.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que concurrieron al edificio en cuestión, en Concepción Arenal al 2300, donde la víctima relató que bajaba del ascensor, cuando un hombre subió en el décimo y, en el trayecto, le robó el celular amenazándola con un cuchillo. Cuando llegaron a la planta baja, el ladrón volvió a subir.qk7A6g

Los policías golpearon la puerta del departamento donde vive el hombre en cuestión de 38 años, quien accedió a hablar con los efectivos bajando a la planta baja pero, cuando un residente en la torre salió por la puerta de acceso, el individuo escapó por las escaleras encerrándose en su departamento.

Ahí, se empezaron a escuchar gritos de una mujer del noveno piso, por lo cual agentes entraron y se encontraron con que el hombre se había descolgado del balcón del décimo al noveno, momento en el que fue reducido y se pidió la asistencia del SAME psiquiátrico, trasladandoló al hospital Borda con diagnóstico de esquizofrenia.