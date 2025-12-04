Un integrante de la barra brava de Tigre fue detenido en las últimas horas en San Fernando, tras una investigación del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal. El hombre estaba señalado por irrumpir en los talleres ferroviarios de Victoria y exigir dinero a un delegado de la Línea Mitre, a quien habría amenazado de muerte.

Según fuentes policiales, el sospechoso ingresó sin autorización a las oficinas del ferrocarril y, ante la negativa de los trabajadores, lanzó intimidaciones que derivaron en una denuncia en la Comisaría 2ª de San Fernando.

La Fiscalía Correccional local, a cargo de Marcelo Fuensalida, ordenó una serie de tareas de campo para ubicarlo.

(Foto: Gentilezas)

Los agentes establecieron que el acusado, de 44 años, tenía un frondoso prontuario y era un referente de la barra de Tigre, incluso con antecedentes recientes por el homicidio de un simpatizante de Chacarita. Con la sospecha de que merodeaba nuevamente la zona ferroviaria, se montó una vigilancia sostenida.

Puede interesarte

El hombre cayó cuando volvió a ingresar al predio por un acceso clandestino. En su intento de fuga se deshizo de un cuchillo, pero fue reducido a pocos metros. Un móvil del Comando Patrulla de San Fernando colaboró en el operativo, que terminó con el secuestro del arma blanca.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente.