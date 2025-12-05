Una escena que debía ser pura celebración terminó convertida en una tragedia que conmociona a la ciudad de Panipat, al norte de la India. Una mujer de 32 años fue detenida luego de que la policía la acusara de ahogar a su sobrina de 6 años durante una fiesta de casamiento familiar. Con el correr de las horas, no solo confesó el crimen, sino que además reveló que ya había asesinado a otros tres niños en los últimos años.

La pequeña Vidhi había asistido a la ceremonia junto a sus padres, su hermanito de 10 meses y su abuela. Todo transcurría con normalidad hasta que el padre recibió un llamado con la peor noticia: la nena había desaparecido. De inmediato comenzó la búsqueda dentro y fuera de la casa donde se realizaba el evento, mientras la desesperación crecía entre los invitados.

Tras una hora de angustia, fue la abuela de Vidhi, Omwati, quien encontró el cuerpo de la niña en un depósito cercano, con la cabeza sumergida en un balde con agua. La trasladaron de urgencia al hospital, pero los médicos confirmaron su muerte.

Poonam confesó que mató a su hijo para encubrir uno de sus crímenes. (Foto: gentileza Maharashtra Times).

La policía de Panipat detuvo a la sospechosa, identificada como Poonam, luego de notar versiones contradictorias y su ropa mojada. En el interrogatorio, la mujer confesó que había atacado a la nena cuando el resto de los invitados había salido de la casa. Según informaron las autoridades, declaró haber actuado por celos: “No quería que nadie fuera más linda que yo en la boda”.

El superintendente de policía, Bhupender Singh, explicó que Poonam siguió a la niña hasta la terraza, conversó con ella y la llevó hasta el depósito donde finalmente la ahogó. Después, cerró la puerta por fuera y bajó a la fiesta como si nada hubiera pasado.

La policía cree que Poonam es una "psicópata de alta funcionalidad" (Foto: X/@medineshsharma).

La investigación dio un giro todavía más inquietante cuando la mujer admitió haber asesinado previamente a otros tres menores: la hija de su cuñada, de 9 años; su propio hijo; y la hija de su prima, de 6. En todos los casos, según su testimonio, los ahogó en tanques o recipientes con agua. La familia había considerado esos hechos como accidentes, aunque algunos miembros mantenían sospechas.

Para los investigadores, Poonam encaja en el perfil de una “psicópata de alta funcionalidad”, una persona capaz de llevar una vida aparentemente normal, emocionalmente fría y movida por un narcisismo extremo. Los policías creen que su motivación estaba ligada a un “complejo de belleza” y que elegía como víctimas a niñas pequeñas.

La mujer confesó que mató a su propio hijo para que uno de sus crímenes parezca un accidente. (Foto: X/@medineshsharma).

“Poonam tenía un complejo de belleza y, por celos, mató a mi hija. Debería ser condenada a muerte. No sabemos cuántos niños habrían muerto si no la atrapaban”, dijo el padre de Vidhi, devastado. En el pueblo, la conmoción es total. Los vecinos aseguraron que la mujer siempre tuvo un comportamiento tranquilo y que jamás levantó sospechas.

La policía continúa recopilando pruebas y reconstruyendo cada uno de los hechos confesados, mientras la comunidad intenta digerir una cadena de crímenes que dejó al descubierto un nivel de violencia y frialdad que nadie imaginaba.