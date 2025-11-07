Los fiscales Iván Raposo y Larisa Barucca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Venado Tuerto, ordenaron la detención de dos personas vinculadas a una red de juego clandestino que operaba a través de internet. Una mujer fue arrestada y su pareja permanece prófuga, en el marco de una causa que ya acumula nueve imputados.

Dinero en efectivo y otros elementos incautados en el allanamiento.

La investigación

La causa se inició a mediados de 2024 tras una denuncia formal presentada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena. El organismo estatal alertó sobre maniobras ilegales de apuestas virtuales en la ciudad de Venado Tuerto, que se habrían iniciado en ese mismo año.

El fiscal Iván Raposo.

Según las pruebas recolectadas por la Oficina de Análisis Criminal del MPA, los implicados integraban una organización dedicada a la administración y operación de apuestas ilegales en la plataforma Pulpubet. Desde allí se generaban usuarios y contraseñas, y se realizaban recargas de fichas virtuales para distintos clientes.

Larisa Barucca, junto con Iván Raposo, llevaron adelante la investigación.

Quiénes son los acusados

Entre los sindicados como organizadores figuran Génesis Melina S., quien fue detenida en la mañana de este viernes, y su pareja, Santiago R., actualmente prófugo. Ambos vivían en una vivienda de calle Mitre al 600 de Venado Tuerto y habrían actuado como administradores principales de la red.

La operatoria incluía la colaboración de dos “cajeras” identificadas como Georgina T. y Brunella R., quienes solicitaban cargas de fichas virtuales que eran provistas por Génesis y Santiago. A cambio, los principales imputados percibían un porcentaje de las ventas, que se depositaba en una cuenta bancaria de la mujer.

Puede interesarte

Calificación penal y estado de la causa

La fiscalía calificó la conducta de ambos como coautores del delito de administración, operación y organización de juego clandestino, una figura contemplada en la legislación penal argentina. Además de la detención de Génesis, la causa ya acumula siete personas arrestadas y dos prófugas, entre ellas Santiago R.

En tanto, en los próximos días se llevará adelante la audiencia imputativa.