La investigación comenzó en 2024
Detuvieron a una mujer en Venado Tuerto por juego clandestino, su pareja sigue prófugo
La investigación reveló una red que operaba con la plataforma ilegal Pulpubet.
Los fiscales Iván Raposo y Larisa Barucca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Venado Tuerto, ordenaron la detención de dos personas vinculadas a una red de juego clandestino que operaba a través de internet. Una mujer fue arrestada y su pareja permanece prófuga, en el marco de una causa que ya acumula nueve imputados.
La investigación
La causa se inició a mediados de 2024 tras una denuncia formal presentada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena. El organismo estatal alertó sobre maniobras ilegales de apuestas virtuales en la ciudad de Venado Tuerto, que se habrían iniciado en ese mismo año.
Según las pruebas recolectadas por la Oficina de Análisis Criminal del MPA, los implicados integraban una organización dedicada a la administración y operación de apuestas ilegales en la plataforma Pulpubet. Desde allí se generaban usuarios y contraseñas, y se realizaban recargas de fichas virtuales para distintos clientes.
Quiénes son los acusados
Entre los sindicados como organizadores figuran Génesis Melina S., quien fue detenida en la mañana de este viernes, y su pareja, Santiago R., actualmente prófugo. Ambos vivían en una vivienda de calle Mitre al 600 de Venado Tuerto y habrían actuado como administradores principales de la red.
La operatoria incluía la colaboración de dos “cajeras” identificadas como Georgina T. y Brunella R., quienes solicitaban cargas de fichas virtuales que eran provistas por Génesis y Santiago. A cambio, los principales imputados percibían un porcentaje de las ventas, que se depositaba en una cuenta bancaria de la mujer.
Puede interesarte
Calificación penal y estado de la causa
La fiscalía calificó la conducta de ambos como coautores del delito de administración, operación y organización de juego clandestino, una figura contemplada en la legislación penal argentina. Además de la detención de Génesis, la causa ya acumula siete personas arrestadas y dos prófugas, entre ellas Santiago R.
En tanto, en los próximos días se llevará adelante la audiencia imputativa.