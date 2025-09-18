El motociclista que asaltó varios comercios del oeste rosarino haciéndose pasar por cadete rindió cuentas este miércoles en el Centro de Justicia Penal. La Fiscalía le imputó seis robos calificados cometidos entre agosto y septiembre. La jueza Paola Aguirre le dictó prisión preventiva por seis meses, a la espera del juicio.

El jueves 11 de septiembre, Miqueas Peñalba, de 33 años, fue allanado por Asuntos Internos en Viamonte al 6300, barrio Villa Urquiza, por orden del fiscal Alejandro Carón, que desde hacía unos días lo investigaba por robos a comercios barriales que habían tomado trascendencia mediática.

En esa vivienda, donde vivía con su pareja y un hijo de 8 años, los detectives secuestraron abundante evidencia que lo compromete: tres cascos negros (uno con la inscripción H5, igual al visto en videos), seis celulares, una campera verde con capucha, dos pares de zapatillas, una moto Motomel Blitz 110 sin patente visible, un revólver calibre .22 largo, dinero en efectivo y hasta un pote de helado Tento, robado días antes de un local de la zona oeste.

Hasta el momento, el fiscal Carón ubicó a Peñalba como autor de seis robos calificados, aunque con una salverdad: no está claro si el revólver calibre .22 que esgrimía tenía balas o siquiera aptitud para el disparo. En todos los hechos se movilizó en la Motomel Blitz con la patente parcialmente tapada.

Los comercios asaltados por el falso repartidor fueron detallados por la Fiscalía: una perfumería de Mendoza al 7700 (16 de agosto por la mañana); una heladería de Mendoza al 6300 (5 de septiembre); una panadería de Montevideo al 5300 y otra heladería de Presidente Perón al 4300 (6 de septiembre); y dos heladerías más, una en Provincias Unidas y Urquiza y otra en Rivarola al 7600 (7 de septiembre). En ninguno de los casos obtuvo un botín importante, según precisó el Ministerio Público de la Acusación: no llegó a superar los 50 mil pesos.