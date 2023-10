Se trata de Agustín Estrada Palomeque (45), quien cayó en el marco de los 23 operativos para capturar Ivo Rojnica por una causa de lavado de dinero narco vinculada al Cartel de Sinaloa.

El financista Ivo Rojnica, alias “El Croata”, que fue capturado en el marco de una causa por lavado de dinero narco del Cartel de Sinaloa que es investigada por el juez federal Federico Villena, no fue el único arrestado este martes. También cayó su socio Federico Pulenta y un tercer hombre, que fue identificado como Agustín Alberto Estrada Palomeque. Justamente, este empresario extranjero de 45 años hace unos 12 días protagonizó un acto discriminatorio contra una azafata de Aerolíneas Argentinas que derivó en un duro comunicado de la empresa de bandera: “Sobre los cuerpos de nuestras tripulantes NO SE OPINA MÁS” (sic).

Estrada Palomeque, que fue detenido este martes en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio porteño de Retiro, y luego trasladado a la División Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad en Barracas; se volvió viral el 12 de octubre pasado luego de haber compartido imágenes de una azafata durante un vuelo y de haber posteado comentarios discriminatorios sobre la mujer en su cuenta de Instagram “agustine1000″ que ya no está on line. Sus dichos generaron un fuerte repudio.

Como se ve y se escucha en el video que encabeza esta nota, primero aparece el posteo con la imagen de la empleada de Aerolíneas, de espaldas en uno de los pasillos del avión, y la frase escrita: “Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser ENORME así se traba entre los asientos! Contratada”.

Luego, hizo un video mientras caminaba por el aeropuerto: “Quiero aclarar algo sobre el posteo anterior: no es culpa del chancho, sino del que le da de comer. Si sos un búfalo de dos metros de altura, no te postulás para azafata ni azafato. No vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo porque no entrás en el avión, y aparte vas a molestar a toda la gente”.

Y continuó: “En una empresa normal esto no pasa. Pero así le va a Aerolíneas, que está dirigida por subnormales y chorros. Eso pasa. Es como que yo me postule para entrar a un equipo de básquet de la NBA. Imaginate que mi padre es el dueño del equipo y me aceptan, ¡estoy cagando a mis compañeros, al equipo!”. Y para finalizar lanzó una frase en inglés: “Like a bull in a china shop” (NdeR: como un toro en una tienda de porcelana).

El comunicado de Aerolíneas Argentinas repudiando a Estrada Palomeque no se hizo esperar. También se viralizó por redes sociales: “Hace tres años publicamos este video en el que hacíamos autocrítica sobre la manera en que tratábamos a nuestras tripulantes en otros tiempos. Tenemos que reflexionar sobre ciertas prácticas que hay que prevenir y erradicar. Sobre los cuerpos de nuestras tripulantes NO SE OPINA MÁS”.

23 operativos

Este martes hubo 23 operativos para capturar a Rojnica por órdenes del juez Villena, en un expediente que corre en paralelo a la investigación en su contra en Comodoro Py por su presunto rol en la mayor cueva financiera de la City.

“El Croata”, Pulenta y Estrada Palomeque fueron arrestados por el expediente que comenzó en 2018 y es un desprendimiento de la causa “Bobinas Blancas”, que investigó en 2017 la pista de un grupo de traficantes mexicanos y sus cómplices locales que conformaron una estructura local para exportar la droga oculta en cargamentos a destinos como Canadá y mover su dinero con una serie de empresas fantasma.

Todo se descubrió con el hallazgo 1375 kilos de cocaína dentro de ocho bobinas de acero en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, junto a otros 486,28 kilos dentro de bolsas de arpillera hallados en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel.

Operativo Bobinas Blancas: los panes marcados por colores y sellos

Con respecto a “Bobinas Blancas”, en septiembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a siete integrantes de la banda con penas de entre 5 y 15 años de prisión. Los jugadores mexicanos de la organización recibieron las penas más duras. Max Rodríguez Córdova fue sentenciado a 15 años, mientras que Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva recibieron ambos 14 años.

Rojnica y sus presuntos cómplices no son los primeros en ser investigados por la pista del narcolavado del caso. Emmanuel García, un broker de criptomonedas que convirtió 468 mil dólares de la banda en bitcoin, recibió 5 años de encierro en 2021.