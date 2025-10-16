Sergio Medina tenía 19 años y fue asesinado a sangre fría a mediados de agosto en las calles de barrio Las Lomas, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Testigos apuntaron inmediatamente contra un joven de 22 años, a quien sindicaron como el autor del hecho. Este muchacho logró mantenerse prófugo hasta este miércoles, cuando fue atrapado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Medina fue ejecutado a traición durante la tarde del miércoles 20 de agosto. Le dispararon en la nuca. El proyectil salió debajo de uno de sus ojos. En su recorrido, el plomo hizo estragos y selló la suerte de la víctima, que iba a dejar de existir pocos minutos más tarde, cuando los médicos del Hospital Iturraspe trataban en vano de salvar su vida.

La irrupción fue realizada por un equipo táctico del Grupo de Operaciones Especiales. Foto: El Litoral

Acusado

El ataque se había producido muy cerca de donde se cruzan la calle Estanislao Zeballos y el Primer Pasaje. Cuando la ambulancia trasladaba al joven agonizante hasta el centro de salud, ya algunos testigos señalaban que el autor del ataque había sido un muchacho de 22 años cuyas iniciales eran M.M.H.

El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en turno, el doctor Estanislao Giavedoni, quien encomendó las medidas de rigor a la PDI.

Los detectives intentaron por semanas hallar al sospechoso, que logró mantenerse oculto hasta la mañana de este miércoles, cuando fue sorprendido dentro de una vivienda del mismo barrio Las Lomas, muy cerca de donde ocurrió el sangriento hecho.

Allanamiento

M.M.H. se “aguantaba” en un domicilio del Quinto Pasaje, entre calles Boneo y Espora.

La irrupción fue realizada por un equipo táctico del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), con los recaudos legales correspondientes.

M.M.H. fue puesto a disposición del fiscal Giavedoni, quien lo imputará en las próximas horas por homicidio calificado.