El atacante argentino Ángel Di María habló sobre la consagración en el Mundial de Qatar 2022, su presente, su continuidad en la Selección Argentina y la relación que mantuvo con Diego Maradona, entre otros temas.

"Siempre voy a estar pendiente de la lista que saque Scaloni. Uno está esperando siempre esa convocatoria, sabiendo que puede o no estar. Nadie tiene el lugar asegurado", expresó en una entrevista.

En la misma línea, agregó: "Pienso en tratar de acá a la Copa América hacer la mayor cantidad de puntos para dejar a la Selección bien arriba.

Ahora lo que paso ya está, quedamos en la historia, pero tenemos que mirar para adelante".

De cara al futuro, aseguró: "Me siento bien, que sigo rindiendo. Eso hace que uno pueda seguir estando en la Selección. Es obvio que arrancar Eliminatorias es como estar metidos ya en el Mundial".

"Hay que hacer lo mejor posible para hacer la mayor cantidad de puntos para llegar bien a la Copa América y entrar en el Mundial lo antes posible. Uno tiene ilusiones de muchas cosas, pero hay que ir día a día", siguió.

Al ser consultado por el día en que deje de jugar para el seleccionado nacional, enfatizó: "Cuando me retire de la selección, voy a ser el fan número 1 y estaré alentando en la tribuna".

El recuerdo del Mundial de Qatar 2022:

Por otra parte, recordó el encuentro ante Francia, que determinó la coronación de Argentina luego de 36 años de sequía: "Hicimos una gran final, va a quedar para toda la vida. Fue una locura lo que vivimos.

Valió la pena el sufrimiento que tuvimos, es como que lo conseguido gusta más"

"No volví a ver la tapada del Dibu (Martínez), no la puedo ver ni en fotos. Vi los primeros minutos de la Final con Francia y después la adelante hasta los penales.

Seguramente el cuerpo técnico de la Selección va a querer seguir por el mismo camino. Hay grandes jugadores que están saliendo", completó.

Además, analizó el nivel que exhibió la Selección nacional en la Copa del Mundo: "Creo que con el Mundial dimos una clase de superación, de que todo se puede lograr. Es imposible olvidarse de que uno es campeón del mundo.

Tengo la copa en el living de casa y siempre me acuerdo de los grandes momentos de ese mes. Espero que sigamos triunfando con la misma humildad de siempre. Dejamos un gran legado para las generaciones que vienen".

Las críticas que recibió por su rendimiento en la Selección Argentina:

Posteriormente, hizo mención a las críticas que recibió a lo largo de su carrera por su desempeño en el equipo albiceleste: "Dolía mucho lo que uno tuvo que escuchar, pero el fútbol en la Argentina se vive así.

Yo jamás estuve en contra de las críticas. Fueron más por mis lesiones que otra cosa porque he rendido en la Selección. Es normal que las lesiones puedan pasar y a mí me pasaron en momentos puntuales".

El futuro de la Selección Argentina:

Por otro lado, se refirió al legado que asoma en el equipo nacional y destacó a Alejandro Garnacho: "Para la Selección que haya jugadores en grandes clubes de Europa es un plus. Garnacho es el jugador a ver por todo lo que estuvo haciendo en el United. Es joven y tiene que ir poco a poco".

La oferta que recibió de Arabia Saudita:

Di María mencionó que rechazó una oferta de Arabia Saudita para sumarse al Benfica. "Me llamarón, hubo conversaciones y nada, la verdad que la tentación es 100% real porque los números que manejan ellos son increíbles sinceramente. Pero elegí con el corazón, quise venir a Benfica y dejé de lado todo lo demás. Que mi familia siga siendo feliz en Europa y no en un lugar en donde capaz no la pasás bien", comentó el exjugador del Real Madrid.

Di María recordó a Diego Maradona:

“Diego es todo. Él me bancó en los momentos más difíciles, puso el pecho por mí cuando todos me mataban y decían que no estaba para la Selección, que tenía que haber otro jugador.

Los momentos que viví con él en el Mundial, cuando hablaba conmigo 30-40 minutos una hora en la pieza contando anécdotas, preguntándome de mi familia.

Son un montón de cosas que hacen que esté en mi corazón para toda la vida", mencionó Di María.