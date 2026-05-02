Franco Colapinto sale a la pista para correr la Sprint y la clasificación del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

El piloto argentino terminó 11° en la única práctica y 8° en la Sprint, por lo que largará desde esa posición en la carrera inicial antes de la qualy.

La máxima categoría del automovilismo mundial retoma la actividad luego de un receso de un mes tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Primero correrá a las 13:00 (hora de la Argentina) y luego, a las 17:00, afrontará la clasificación para la carrera principal del domingo. Todos las pruebas se podrán ver por Fox Sports, ESPN y la plataforma Disney+.

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Alpine felicitó a Franco Colapinto tras su muy buena clasificación Sprint en el GP de Miami

Franco Colapinto terminó 8º en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El argentino superó a Pierre Gasly que finalizó 10° en la Q3. Por eso, tras la última actividad del viernes, Alpine celebró el resultado final.

“En su cuenta de X (Twitter), la escudería publicó una foto de Colapinto con el resultado y escribió: “¡Vamos! Es 8º para Franco”, acompañado de un emoji de aplausos.



Lo curioso es que primero felicitaron al argentino y luego, por separado, al francés. En su último tuit, compartieron los resultados finales y celebraron que ambos autos se ubicaron entre los diez primeros con una foto del auto de Colapinto.