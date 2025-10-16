Un hombre fue detenido este jueves por la mañana tras protagonizar un violento incidente en el centro de la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, cuando destrozó el vidrio de un Peugeot 208 con una llave cruz al encontrar su cochera bloqueada.

El hecho, que ocurrió en la calle Urquiza al 300, frente al Instituto Manuel de Falla y el dispensario N°3, quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El episodio tuvo lugar en una zona de alto tránsito. Según informó Radio Ciudad, la conductora del Peugeot 208, una mujer que había llevado a su hijo al colegio cercano, dejó su vehículo estacionado frente a la cochera de un edificio, impidiendo la salida de otro conductor.

Testigos relataron que el auto permaneció varios minutos en el lugar, lo que desencadenó la furia del hombre.

Visiblemente alterado, el individuo salió del edificio, tomó una llave cruz y golpeó con fuerza el vidrio lateral del acompañante, haciéndolo estallar. "El hombre no escuchaba razones, estaba completamente fuera de sí", aseguró una vecina que presenció la escena.

Otros testigos señalaron al medio local que la conductora no retiró el vehículo pese a las insistencias.

La mujer, afectada por el ataque, sufrió una crisis de nervios y los vecinos y transeúntes intentaron calmarla y la instaron a contactar a la Policía.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar, redujeron al agresor y lo trasladaron a la comisaría, donde quedó demorado.

La conductora presentó una denuncia formal por daños y amenazas. En tanto, la Policía de Alta Gracia informó que el detenido está a disposición de la Fiscalía de Instrucción local, que determinará las imputaciones que correspondan.