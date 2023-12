Este 13 de diciembre se celebra el Día del Oftalmólogo en la Argentina, como sucede año a año desde 1952. Coincide con la festividad de la virgen y mártir Santa Lucía, protectora de la vista. En esta jornada se saluda a todas aquellas personas que trabajan en el sector.

Un oftalmólogo diagnostica y trata todas las enfermedades oculares, practica cirugías y prescribe y adapta anteojos y lentes de contacto para corregir problemas de visión. Muchos oftalmólogos también participan en investigación científica de las causas y curas de enfermedades oculares y trastornos visuales.

Santa Lucía, la protectora de la vista

Cuenta la leyenda que Lucía de Siracusa, entonces en la provincia romana de Sicilia, consagró su vida a Dios e hizo un voto de virginidad. Pero su madre la comprometió a casarse con un pagano.

Lucía pudo librarse de ese compromiso y su pretendiente la sometió a un juicio para que abandonara la fe cristiana y adorara los dioses paganos. Ella no accedió y fue decapitada. La leyenda sostiene que cuando Lucía estaba en el tribunal, ordenaron a los guardias que le sacaran los ojos, pero ella siguió viendo, por lo que la proclamaron patrona de los no videntes al distinguir el bien del mal.

Día del Oftalmólogo: ¿hasta dónde podemos ver?

Si bien no se sabe con certeza, se cree que los seres humanos somos capaces de ver hasta 10 kilómetros, por esto no es más que un mito forjado por el término frecuentemente empleado en meteorología de “visibilidad óptima”. Sin embargo, no hay un límite ya que desde lo alto de una montaña, podría verse hasta 100 kilómetros de distancia o más. Además, de noche algunos aseguran que, en una noche oscura y despejada es posible ver la llama de una vela hasta una distancia de 48 km.

El óptico y optometrista es quien se dedica al estudio y cuidado de nuestra salud visual. Entre sus competencias destaca el diagnóstico y medición de anomalías, la creación de gafas y lentillas, el estudio, diseño y la fabricación de piezas ópticas y prótesis audiológicas.