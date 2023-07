El día Internacional del Orgullo LGBTQI+ conmemora la reivindicación de los derechos del colectivo y lucha por la igualdad de las diversas identidades.

Todos los 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+. El origen de la jornada se remonta a los disturbios de Stonewall de 1969.

Por otro lado, esta fecha también busca promover el amor por la diversidad, por el colectivo y denunciar las injusticias que aún muchos padecen.

Una de las particularidades de esta jornada es que no es oficial, esto significa que no fue impulsada por ningún organismo ni institución particular. Se trata entonces de una expresión genuina llevada adelante por la comunidad LGBTQI+ y por todas las personas que apoyan y acompañan a la colectividad por conseguir una igualdad de derechos.

Reclamos que aún se piden en el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+

Desde las primeras jornadas realizadas se lograron varios avances en materia de diversidad de sexo y género en muchos países del mundo. Pero la distancia del colectivo con lo considerado heteronormativo a muchas personas aún podría molestarles.

El respeto a la diversidad sexual es el protagonista de este día, mostrando que las personas pueden y deben vivir con plena libertad con lo que respecta su orientación sexual e identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias.

Por eso, el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+ busca mostrar todas las identidades de orientación de sexo y género que existen.

Además, afianza el sentimiento de orgullo por esa diversidad que caracteriza a la comunidad. También presenta e intenta evidenciar las discriminaciones que padece el colectivo tanto en la esfera pública como en la privada.

Sin ir más lejos, la jornada tuvo origen en los disturbios de Stonewall y en la fecha del Día Internacional del Orgullo LGBTQI+ se mantiene vivo el aniversario de aquella revuelta de gran significación para la comunidad y que hizo posible el comienzo del cambio.

Los disturbios de Stonewall ocurridos en 1969

La madrugada del 28 de junio de 1969 trajo con el inicio del día una redada policial contra el colectivo LGBTQI+.

El hecho sucedió en el pub de Stonewall Inn, Nueva York, y marcó el inicio del movimiento de liberación.

En el barrio estadounidense se habían dado de forma espontanea varias revueltas y manifestaciones violentas que surgieron como respuesta a la redada policial.

Así se comenzó a protestar contra el sistema que perseguía a la colectividad y se marcó el precedente a las marchas de Orgullo.