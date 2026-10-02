Un reciente encuentro entre Diego Leuco y Sofi Martínez en un aeropuerto generó nuevas versiones sobre una posible reconciliación. Según informó la cuenta de Instagram lomaspopucom, ambos compartieron un momento de despedida antes de que el conductor emprendiera un viaje, donde se los vio juntos y cercanos.

Este episodio se suma a una serie de apariciones públicas que alimentaron las sospechas de un acercamiento, especialmente tras su participación compartida en el programa La Peña de Morfi, emitido por Telefe.

Sobre su vínculo actual, Sofi Martínez se refirió al tema durante su paso por el ciclo PH: Podemos Hablar, también de Telefe. Ante la consulta sobre la posibilidad de retomar la relación, la periodista explicó que su historia con Diego Leuco ha tenido diversas etapas y reconoció la dificultad de cerrar el vínculo definitivamente. “Nuestra historia con Diego es larguísima, la verdad. Tuvimos muchas etapas. Cuando hay tanto amor en el medio, es difícil terminar de separarse y nos pasó eso”.

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La periodista destacó que, a pesar de la separación, mantienen un buen trato y pueden compartir espacios con humor y cariño. Al ser consultada por la actriz Sabrina Rojas sobre si la puerta a una reconciliación estaba abierta, Sofi Martínez aclaró que no sabe qué ocurrirá en el futuro, aunque descartó un regreso inmediato al señalar: ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Y yo te digo... No, ahora mismo no.