Un video muestra el bullying que sufría el alumno, de 15 años, que mató a otro en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En la imagen se muestra a un compañero que le pateó la silla mientras dormía, lo que refuerza la hipótesis que el ataque a tiros en el patio interno de la institución educativa está relacionado a las diversas agresiones que sufría el adolescente de tercer año.

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Así hostigaban al adolescente que esta mañana sacó una escopeta 12/70 del estuche de una guitarra y comenzó a disparar, en su escuela de San Cristóbal.

Algunos alumnos mencionan que el atacante hizo un recorrido por varios sectores y que el primer sitio donde abrió fuego… pic.twitter.com/9aT0hjy4iy — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 30, 2026

De manera preliminar se indicó que el menor detenido planificó el hecho y que el objetivo era que los disparos sean contra sus compañeros de curso.