El ex futbolista internacional francés Dimitri Payet, ahora jugador del Vasco da Gama en Brasil, enfrenta graves acusaciones de abuso físico, moral, psicológico y sexual. La denunciante, Larissa Ferrari, de 28 años, presentó cargos contra el mediocampista de 38 años en marzo ante la policía de Paraná, Brasil.

Larissa, madre de dos hijos, afirmó que mantuvo un romance con Payet durante siete meses, período en el que aseguró haber sido víctima de maltrato y humillaciones constantes. Según la denunciante, el futbolista la obligó a realizar actos degradantes, incluyendo la grabación de videos humillantes, y la agredió físicamente en varias ocasiones. “Es un monstruo enfermo. Temí por mi vida y todavía tengo miedo”, declaró en una entrevista con The Sun. “No solo quiero justicia, sino también ayudar a otras mujeres que permiten ciegamente que sus parejas abusen de ellas”.

Larissa relató que el vínculo comenzó en agosto de 2022, cuando Payet la contactó a través de Instagram utilizando un perfil falso. A pesar de conocer que el futbolista estaba casado y tenía cuatro hijos en Francia, accedió a su invitación para reunirse en un hotel de Río de Janeiro. “Era muy dulce y romántico. Fue una cita muy intensa y parecía un hombre encantador”, recordó Larissa sobre sus primeras interacciones.

Eventualmente, el vínculo creció y comenzaron a verse con frecuencia. Larissa confesó que le había compartido sus luchas personales: “Me abrí con él, le dije que acababa de terminar una relación y que tenía problemas mentales, y él me apoyó mucho. Lo sentí como mi refugio”. Sin embargo, las cosas cambiaron en octubre de ese mismo año, cuando, según Larissa, Payet empezó a pedirle “cosas raras”. Entre ellas, mencionó que el deportista la convenció de realizar una “boda falsa” como supuesta muestra de amor. “Me pidió que le comprara un anillo de bodas y dijo que nunca me dejaría”, explicó.

Puede interesarte

Larissa describió que la situación empeoró en diciembre, luego de que un amigo publicara en redes sociales una foto con entradas que Payet les había regalado. A partir de ese momento, el futbolista mostró su faceta violenta y comenzó a castigarla física y psicológicamente. “Me dijo que a su regreso de Francia también sería castigada sexualmente”, afirmó. En enero, según la denunciante, Payet la golpeó y abusó de ella sexualmente tras una discusión, dejándola con moretones visibles que presentó como evidencia ante la policía.

“No solo me manipulaba, sino que me hacía creer que merecía los castigos para que nuestra relación continuara. Sentía que era una condición para que estuviéramos juntos”, relató Larissa, quien optó por alquilar un departamento en Río de Janeiro en febrero para estar más cerca del futbolista, aunque esto no impidió que los episodios de violencia continuaran. “Dijo que era una zorra por ser brasileña. Empecé a creer que todo esto era culpa mía”.

Según la denunciante, Payet también pedía videos sexuales humillantes como prueba de amor. “Fueron cosas realmente horribles, como meterme la cabeza en un inodoro. Lo hacía porque realmente lo amaba y quería su aprobación”, indicó Ferrari, quien sostuvo que él continuaba exigiendo más contenidos de este tipo.

Larissa decidió romper la relación en marzo después de un ataque de pánico que experimentó tras discutir con el futbolista galo. Este episodio la motivó a iniciar terapia, lo que le permitió entender la magnitud de los abusos. “Yo era emocionalmente frágil y él lo sabía. Así fue como pudo manipularme para hacer lo que quisiera conmigo”, explicó, agregando que sufragó todos los gastos para viajar y mantener el contacto con el futbolista. “Pagué cada billete de avión y cada estancia para ir a verlo, pero nunca valió la pena”.

El 22 de marzo, Ferrari buscó a un medio brasileño para exponer parte de su experiencia y, una semana después, presentó la denuncia ante las autoridades. Según documentos oficiales, la policía abrió una investigación que incluye exámenes forenses y psicológicos, además de la recolección de imágenes y evidencias proporcionadas por Larissa, quienes muestran marcas en su cuerpo atribuidas a los abusos.

“Quiero enseñarles a las mujeres las señales que a veces no vemos, especialmente si eres joven y te enamoras de un hombre rico y poderoso”, afirmó Larissa, quien ha solicitado medidas de protección de emergencia contra el jugador.

Por ahora, las autoridades de Río de Janeiro continúan investigando las denuncias, mientras que Dimitri Payet no emitió declaraciones oficiales al respecto. Por su lado, la brasileña realizó un extraño movimiento en sus redes sociales horas después de que se publicaran sus declaraciones en el periódico británico: borró prácticamente todas sus fotos de su perfil y eliminó una storie en la que compartía el artículo con un enlace al portal británico.