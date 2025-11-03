La fe y el consumismo se encontraron en un polémico sermón que ha generado indignación y burlas en redes sociales. Un pastor cristiano en Cartagena pidió a sus fieles dinero para adquirir dos iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, alegando que se trataba de una revelación divina.

En un video que se viralizó rápidamente en plataformas como X y TikTok, se observa al religioso, vestido con camiseta amarilla y micrófono en mano, dirigirse a su congregación con entusiasmo.

"Dios me dijo hace días: adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares", expresó ante los aplausos de algunos asistentes.

El pastor concluyó su sermón con un enérgico "¡Hagamos la voluntad de Dios en este día! ¡Amén! ¡Amén!", mientras varios feligreses lo acompañaban con vítores y ovaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si algún miembro de la congregación entregó dinero para cumplir con la supuesta instrucción divina.

🔴 | Pastor pide ofrendas para comprar dos iPhone 17 Pro Max, uno para él y otro para su esposa, porque “Dios se lo pidió”. pic.twitter.com/P7BTPfQFPJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 30, 2025

Viralización y reacciones en redes sociales

El video generó una ola de críticas e incredulidad entre usuarios de internet, quienes cuestionaron la ética de utilizar la fe como justificante para la compra de artículos de lujo. Comentarios como "Si eso es voluntad de Dios, mi cartera se siente perseguida" o "Los iPhone nunca fueron milagros divinos" se multiplicaron en redes sociales.

Expertos en ética religiosa y consumo critican este tipo de prácticas. "Un líder espiritual debe orientar sobre valores y solidaridad, no justificar gastos personales excesivos con argumentos divinos", comentó un especialista en teología comparada desde Bogotá.