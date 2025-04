La ex mujer del abogado Roberto Castillo, Daniela Vera Fontana, grabó una pelea que mantuvieron durante el fin de semana, donde también quedó involucrada Cinthia Fernández.

Según contó la arquitecta en Mujeres Argentinas, el abogado fue a buscar a sus hijas en la camioneta de Cinthia, pero no contaban con las sillitas obligatorias para los niños.

Se originó una fuerte discusión que Daniela grabó con su celular y terminó mostrando varias peleas que mantuvieron frente a las menores, que lloraban al ver a sus padres en plena discusión.

Vera Fontana hizo una denuncia en la OVD por violencia doméstica. Fernanda Iglesias expuso varias imágenes de la pelea en su cuenta de Instagram y aseguró que "hubo forcejeos y empujones. Cinthia tuvo que ir corriendo a comprar sillitas".

El abogado llamó a Mujeres Argentinas y dio su punto de vista sobre el conflicto. “Yo no le contesto a Daniela. Cinthia me ayuda muchísimo con las bebés, yo quedo en el medio de la pelea entre Daniela y Cinthia”.

“El sábado me cita en una plaza, se va hasta el auto y empieza a grabar que no había sillitas, me disculpé y le dije que tenía razón que las iba a comprar, le dije que era invasivo y que me parece mal que le mande a Fernanda Iglesias el video de nuestra bebé llorando. Su abogada le dice que no se puede armar todo este circo, Por proteger la integridad física, quiere dañar la integridad psicológica”, dijo Roberto Castillo, muy enojado con las panelistas, a quienes criticó por “deformar la información”.