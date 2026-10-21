Un grave episodio de violencia se registró este miércoles en el cruce de las calles Berro y Guayaquí, en el barrio Pocitos. Un conductor agredió brutalmente a otro tras una discusión de tránsito, hecho que quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona.

Brutal agresión en el tránsito de Pocitos: un hombre le pisó la cabeza a otro tras una discusión en Berro y Guayaquí. La víctima, un paciente oncológico, quedó inconsciente en la vereda. #pocitos #transito #policiales #noticias https://t.co/6NTbKzEeiy — Uruguay Al Día (@uruguayaldoo) October 21, 2026

Según el relato de un vecino que presenció el altercado a Telenoche, ambos conductores iniciaron una discusión al llegar al cruce. Posteriormente, el agresor golpeó a la víctima hasta dejarla inconsciente, la arrastró hacia la vereda, la arrojó al suelo, le propinó golpes de puño y finalmente le pisó la cabeza. Tras el ataque, el agresor se retiró del lugar sin brindar asistencia.

La víctima, quien es paciente oncológico, dialogó con Telenoche y manifestó que, debido al estado de inconsciencia en el que quedó, no recuerda partes de lo sucedido. Por este motivo, debió someterse a nuevos estudios médicos y confirmó que radicará la denuncia correspondiente.

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Vecinos de la zona expresaron su preocupación ante la magnitud de la violencia desatada por un conflicto vial. Uno de los testigos señaló: “Fue un tema que uno rebasó a otro en el auto. No justifica una pelea de esa magnitud, es lamentable”.

Otra vecina del barrio manifestó su inquietud por la escalada de violencia en la vía pública: “No se trata de un arrebatador, se trata de una persona que por una discusión casual puede matar a alguien”.

Tras el ataque, los testigos dieron aviso a la Policía para que el hombre agredido recibiera la atención médica necesaria.