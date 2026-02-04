Un sujeto fue aprehendido este martes, acusado de haber asesinado a su tío en la localidad de Del Viso, al norte del conurbano bonaerense, luego de haberlo agredido con un bate de béisbol y una piedra, confirmaron las autoridades policiales.

La víctima, identificada como Leandro Cejas, habría mantenido un altercado con su sobrino por la posesión de un terreno en esa localidad del norte bonaerense.

El hecho se produjo en una vivienda de la calle Batalla de Pago Largo, de dicha localidad, cuando el joven, identificado como Jeremías Benítez atacó a su familiar tras una acalorada discusión, ocasionándole graves heridas, que pocas horas más tarde le provocaron la muerte, razón por la cual quedó imputado por el delito de 'Homicidio'.

Según se supo, la escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, y rápidamente, la hermana de la víctima, Silvina Cejas, dio aviso a la policía, cuyo personal logró arrestar al agresor, quien fue trasladado a una comisaría cercana.

Tras una intensa búsqueda por parte de la policía local, el atacante fue interceptado en la intersección de Ruta Panamericana y Ruta 25, en el partido de Pilar, cuando intentaba fugarse, mientras que la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Número 1