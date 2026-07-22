Un micro que trasladaba hinchas de Tigre desde Montevideo a Colonia este martes por la noche fue baleado y una persona resultó herida, luego de la victoria por 3-0 ante Nacional de Uruguay por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El hecho ocurrió en la ruta 1, mientras los simpatizantes se dirigían desde Montevideo a Colonia, según informó El País.

Fueron 2 mil los hinchas del Matador que estuvieron presentes en el Estadio Gran Parque Central y los incidentes ocurrieron en la altura de la ruta 1 y la avenida Cibils, cuando se produjeron varios disparos contra los vehículos.

Según informó el medio El País, el hincha herido fue trasladado al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica ya que la bala impactó en uno de sus brazos. A su vez, si bien por ahora el herido fue uno solo, no hay precisiones sobre cómo se encuentra el resto de los simpatizantes.

En un video difundido en redes sociales se observa una de las ventanillas del micro astillada por el impacto de una bala. Las imágenes también muestran manchas de sangre en el piso del pasillo del vehículo.

🚨AHORA🚨Violento ataque en Uruguay:

Barras de Nacional balearon el micro de hinchas de Tigre.

Hay dos heridos trasladados a un hospital de Montevideo. pic.twitter.com/7pA1pyqCaQ — Nico Helber (@NNhelber) July 22, 2026

Antes del partido, algunos jugadores de Tigre exhibieron una bandera con la frase: "Campeones son los que nunca se rinden... Gracias selección", luego de que la Conmebol autorizara a los clubes argentinos que disputaban los playoffs a portar un paño en homenaje al seleccionado nacional. Tras el encuentro, además, desplegaron una bandera de las Islas Malvinas, igual a la utilizada por la selección argentina antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, y festejaron con sus hinchas al grito de: "El que no salta es un inglés".

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Antes del calentamiento también hubo un cruce cuando por los altoparlantes sonó "Superestrella", una de las canciones con las que España celebró la conquista del Mundial, hecho que algunos usuarios en redes sociales interpretaron como una provocación. Pese a esos episodios, no hubo incidentes dentro del estadio. La agresión ocurrió una vez finalizado el partido, cuando los micros ya habían iniciado el regreso y fue atribuida a hinchas de Nacional.