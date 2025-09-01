Unos adolescentes excavaron un gran hueco en la playa, en el que luego se sentaron y llenaron con agua del mar.

Posteriormente, al intentar salir, descubrieron que la arena húmeda se había vuelto tan compacta y pegajosa que quedaron atrapados.

En el video se observa que, aunque varias personas intervinieron de inmediato para ayudarlos, ni siquiera varios adultos juntos lograban liberarlos.

Don’t let your kids (or adults) do this at the beach.



Honestly, don’t.



Look up ‘beach sand hole death’.



We used to do this all the time as kids and also had narrow escapes.



https://t.co/Dm397FcG6K pic.twitter.com/6UIf9SJl9q — Sam Connor (@criprights) August 31, 2025

Finalmente, la llegada de los rescatistas permitió resolver la emergencia sin consecuencias graves.