Diversión peligrosa: cavaron un pozo en la arena, quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatadosd
Unos adolescentes excavaron un gran hueco en la playa, en el que luego se sentaron y llenaron con agua del mar.
Posteriormente, al intentar salir, descubrieron que la arena húmeda se había vuelto tan compacta y pegajosa que quedaron atrapados.
En el video se observa que, aunque varias personas intervinieron de inmediato para ayudarlos, ni siquiera varios adultos juntos lograban liberarlos.
Finalmente, la llegada de los rescatistas permitió resolver la emergencia sin consecuencias graves.
