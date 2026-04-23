Rodrigo Nieves, de 24 años, fue acribillado dentro de su auto junto a una joven en Comodoro Rivadavia. Tenía que presentarse como testigo en una causa clave y los investigadores analizan si el ataque está vinculado a una vieja disputa entre familias.

Un joven que debía declarar como testigo en el juicio por el crimen de su hermano fue asesinado a tiros en la madrugada de este miércoles en Comodoro Rivadavia, Chubut. El ataque ocurrió en el barrio Pueyrredón y también terminó con la vida de una mujer que lo acompañaba.

La víctima fue identificada como Rodrigo César Pedro Nieves, de 24 años. Según la investigación, circulaba en un Peugeot 208 de color gris junto a Agustina Asencio, cuando comenzaron a ser perseguidos por otro vehículo en la zona conocida como “Las 1008 viviendas”. Minutos después, fueron interceptados y atacados a balazos.

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Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar las detonaciones. Al llegar, los efectivos encontraron el auto detenido en la intersección de La Prensa y Vuelta de Obligado con múltiples impactos de bala. Nieves ya estaba muerto al volante, mientras que Asencio, herida de gravedad, fue trasladada al Hospital Regional, donde falleció horas después.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Julio Puentes, se registraron entre 12 y 13 disparos, efectuados a muy corta distancia y dirigidos principalmente hacia el sector delantero del vehículo.

El caso generó conmoción porque Nieves debía declarar este jueves en el juicio por el crimen de su hermano, Matías Nieves, ocurrido en enero del año pasado en el barrio Jorge Newbery de esa ciudad. Por el asesinato, está imputado Agustín Ernesto Vera, integrante de otra familia con la que los Nieves mantienen una disputa desde hace décadas.

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“Todavía no hay un móvil confirmado”, aclaró el fiscal Puentes. Sin embargo, reconoció que una de las hipótesis es que el ataque esté relacionado con su rol como testigo en ese proceso judicial.

Los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos y reconstruir la secuencia. Además, se secuestró el celular de la víctima para analizar posibles mensajes o amenazas previas.

Horas antes del crimen, Nieves había publicado mensajes desafiantes en sus redes sociales. En uno de ellos escribió: “Salió el atrevido a las calles. Así que agárrense gatos”, mientras que en otro video agregó: “Sabelo gato materialista, sentite zarpado”.

El trasfondo del caso remite a un enfrentamiento histórico entre las familias Nieves y Vera, con antecedentes de hechos violentos y homicidios en la ciudad.