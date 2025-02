Las muertes de Paloma Gallardo, de 16 años, y Joseú Salvatierra, de 14, están siendo investigadas por el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la UFI N°5 de Florencio Varela.

Los adolescentes desaparecieron el jueves cuando dijeron que iban a ir al gimnasio y, luego de dos días de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados en un descampado de Bosques, cercano a la estación.

El resultado preliminar de la autopsia indicó que ambos fueron asesinados a gopes en la cabeza, y se investiga si el o los agresores cometieron el hecho con una piedra que fue encontrada en el lugar donde aparecieron los cadáveres.

Hasta el momento, el fiscal investiga el caso como un “robo y homicidio criminis causa”, mientras que las familias de los chicos tienen muchas sospechas sobre lo que pasó.

Bustos Rivas cree que los adolescentes fueron asesinados por una o más personas mientras les robaban dinero y sus celulares. Los chicos solían pasar siempre por la zona donde los encontraron muertos, por lo que, en principio, no resulta sospechoso que hayan ido a caminar por ese lugar, aún cuando es peligroso.

Sin embargo, el papá de Paloma aseguró este lunes que el día que tuvo que reconocer el cuerpo de su hija, vio cosas que le llamaron mucho la atención.

El papá de Paloma Gallardo aseguró que reconoció el cuerpo de su hija y que le vio marcas raras. (Foto: captura TN).

“Yo tuve que reconocer el cuerpo, se los exigí porque no me dejaban, y no les puedo dar un panorama de lo que yo vi. No pude ver lo que tenía en la cabeza, pero vi otra cosa. Vi una posible violación. Le vi ciertas marcas y le pedí al forense que investigue eso. Le vi marcas en la parte de arriba y en la de abajo y me interesa que se investigue. Tenía puesta la misma ropa con la que salió. Hay que exigirle al fiscal que aclare porque no se trabajó hasta ahora en eso”, dijo en diálogo con los medios.

Aún así, el resultado preliminar de la autopsia descartó que los chicos hubieran sido maniatados o mutilados, y confirmó que ambos murieron por los golpes que recibieron en la cabeza.

Aún así, el abogado de la familia de Josué Salvatierra, Carlos Dieguez, también expresó sus dudas y relacionó el crimen de los dos jóvenes con la venta de droga.

“Tenemos otra hipótesis diferente a la versión policial, no la del robo. ¿Quién mata a dos personas en pleno día para robar una mochila y dos celulares? ¿Qué resistencia pudieron haber tenido un chico de 14 y una nena de 16? Hay más interrogantes que certezas”, planteó en una entrevista.

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra iban a la misma escuela. (Foto: Facebook Alicia Pita)

Lo cierto es que, según pudo confirmar este medio, los investigadores a cargo del caso no descartan ninguna hipótesis, pero creen que el móvil de ambos crímenes fue un robo y justamente están trabajando en dar con el o los sospechosos involucrados.

“Esa versión la volcó el abogado, no la familia, porque nosotros estamos en contacto con ellos. De todos modos no descartamos ninguna hipótesis”, indicaron desde la fiscalía.

Por otro lado, la misma fuente descartó que alguno de los familiares de los chicos esté siendo investigado por el hecho.

De la misma manera, sobre la pista del auto rojo, una versión que instaló la familia de Paloma, desde la fiscalía dijeron que también está descartada.

El domingo, los papás de la nena de 16 años dijeron en un vivo de YouTube, en un canal en el que transmiten mensajes de fe, que varios testigos vieron que los chicos se fueron de la plaza en la que estaban luego de subirse a un auto rojo.

Si bien las familias de los chicos tienen muchas dudas sobre cómo ocurrieron los crímenes, hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados.