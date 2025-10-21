Sucedió en la tarde de este lunes 20 de octubre de 2025 en Calle 40 entre 59 y 61 del Barrio Center de la ciudad de Reconquista.

En el lugar se encontró el cuerpo sin vida de Martín Blanco, con evidencias de disparo de arma de fuego. Hernán Efraín Imhoff, fue aprehendido en el lugar. Por las evidencias recolectadas al momento se investiga una segunda víctima que se trataría de Carol María Mora.

Hasta la vivienda llegaron el Fiscal Regional Rubén Martínez, el Jefe de la Unidad Regional IX, Diego Constanzo, el Dr. Rolando Galfrascoli, director de Políticas Criminales de la provincia de Santa Fe y los fiscales Marichal y Galeano.

Por el hecho fue detenido el dueño de esa vivienda de dos plantas, Hernán Imhoff, 49; y hay otras dos personas arrestadas, un hombre y una mujer que estuvieron en la casa del horror junto a las dos víctimas fatales.

El autor habría sido entregado por su madre, a quien el detenido le habría confesado el cobre crimen. Pasadas las 20:00 horas, personal policial encontró el cuerpo sin vida de una mujer en un campo ubicado en el Paraje El Carmen al norte de la ciudad de Avellaneda.

Carol Mora, de 22 años, había sido pareja de Imhoff, aunque últimamente la relación había tenido varias interrupciones y sucesos de violencia de género que preocupaban a la familia Mora

Etapa investigativa

Cuando se retiraba del lugar el Fiscal Regional, Dr. Rubén Martínez habló con nuestro medio, asegurando que se trata de una investigación por homicidio. «La gente criminalística está trabajando, tratando de encontrar todos los rastros, las huellas. Y por ahora eso es todo», explicó.

«Se está tratando de encontrar todos los rastros, las huellas», acotó el representante del MPA. Confirmó que hay varias personas aprehendidas por el hecho, «y un detenido por ahora», acotó.

Manifestó que es momento de reunir toda la información, «ahora esta trabajando la gente de criminalística reuniremos toda la información que corresponda y después estaremos en condiciones de dar detalles», agregó.

En tal sentido dijo que el fiscal Dr. Sebastián Galeano estará al frente de la investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación. Evitó dar detalles del arma homicida, aduciendo que eso está dentro de los márgenes de investigación.