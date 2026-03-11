Este martes por la tarde, alrededor de las 17:00 horas, una mujer de 37 años y su hija de 17 fueron encontradas sin vida y con signos de extrema violencia, en la vivienda que ambas compartían en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari.

Los investigadores creen que irrumpió en la casa mientras ambas dormían y que utilizó un hacha para cometer el crimen. “Nunca vi algo así”, dijo el fiscal.

De inmediato, el fiscal a cargo del caso, César Luis Collado, de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, ordenó poner en marcha un operativo especial para dar con la ex pareja de la mujer, quien fue el principal sospechoso desde el minuto cero. Así, se convocó a un equipo especializado, con la intención de localizar a D. O. lo antes posible.

Puede interesarte

De acuerdo con la información, el hombre fue hallado por los agentes mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, una zona que también pertenecería a Quitilipi y que se encontraría a escasos kilómetros de la escena del crimen.

Tras ser detenido por las autoridades, el sospechoso habría amenazado con arrojarse a las vías del tren, pero esto fue evitado por los oficiales, quienes lo trasladaron para que cumpliera con los procedimientos de identificación, revisión médica y verificación de antecedentes.

A raíz de la gravedad de los hechos, el procedimiento fue dispuesto por el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, en conjunto con el jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero. Así, las tareas estuvieron bajo la supervisión del subjefe de Policía, el comisario general Manuel Victoriano Silva.

“Gracias al rápido y eficaz accionar de la Policía del Chaco, fue capturado D. O., señalado como presunto autor del doble femicidio ocurrido en la localidad de Quitilipi”, destacó el titular de Seguridad en redes sociales. Tras indicar que todo fue posible por el operativo de localización, indicó: “Seguimos trabajando con firmeza para que cada delito tenga respuesta y para llevar más seguridad y tranquilidad a los chaqueños”.

De la misma manera, las autoridades confirmaron por medio de un comunicado que se logró el secuestro del teléfono celular del principal acusado durante la detención. Ahora, el dispositivo fue incorporado como uno de los elementos claves de la investigación y se ordenó que fuera analizado en busca de elementos y/o pruebas que contribuyeran a esclarecer los crímenes.

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles del doble femicidio. No obstante, el fiscal Collado tendría la sospecha de que los asesinatos habrían sido cometidos en la noche, cuando ambas se encontraban dormidas.

Puede interesarte

Según las declaraciones, el funcionario remarcó: “Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”. Además, indicó que la escena del crimen era “de terror”, y aseguró: “Nunca vi algo así”.

Aunque todavía están pendientes las primeras pericias ordenadas en la investigación, el fiscal Collado señaló la posibilidad de que el asesino hubiera utilizado un hacha para matarlas. De ser así, afirmó que el elemento ya fue secuestrado y está pendiente de ser analizado por los forenses.

Sin embargo, la principal incógnita que gira en torno a la investigación es por qué el hombre decidió matar a sus víctimas. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la relación de pareja que el acusado habría mantenido con una de ellas y tampoco si existía un historial de violencia previo.