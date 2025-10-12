Un doble femicidio seguido de secuestro conmocionó a la localidad de Villa Rivera Indarte, en Córdoba, tras los hechos ocurridos en la mañana de este sábado. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

El presunto agresor, identificado como Pablo Laurta, quien es de nacionalidad uruguaya, habría asesinado a su expareja (Luna Giardina) y a su suegra (Mariel Zamudio). Luego de cometer los asesinatos, se llevó consigo al hijo de ambos, el niño Pedro Rodríguez, de cinco años.

Según los informes, el agresor se metió en la casa de Luna en la calle San Pedro de Toyos este sábado por la mañana y las mató a ambas utilizando un arma de fuego.

Existen antecedentes de violencia por parte de Laurta. Luna Giardina, quien estudiaba agronomía, había escapado de Uruguay con Pedro hacía casi tres años. Esta huida se debió a que Pablo Laurta había intentado ahorcarla previamente.

A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que Luna Giardina contaba con un botón antipánico, la víctima no llegó a activarlo al momento del ataque.

Búsqueda activa del niño y el perpetrador

Pablo Laurta, el presunto autor de los crímenes, es señalado también como el creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos”.

Hasta el momento, no se tienen noticias sobre el paradero del niño Pedro ni de Pablo Laurta. La investigación del caso de doble femicidio y secuestro está siendo gestionada por el fiscal de violencia familiar de turno, Gerardo Reyes.