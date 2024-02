El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas de nivel naranja por tormentas fuertes para sectores del sur de La Rioja, San Juan, y el norte y centro de San Luis, a la vez que rigen alertas amarillos por tormentas de menor intensidad para el resto de esas tres provincias, y sectores de Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Para esta noche rige alerta naranja por tormentas, algunas localmente fuertes o severas, en el norte y centro de San Luis, en las zonas bajas de Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Ayacucho, Coronel Pringles y General Pedernera.

También comprende al sur de La Rioja, en las localidades de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza; y la zona sudeste de San Juan, en las localidades de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El área será afectada por tormentas que estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, según precisó el SMN.

Por el nivel naranja, que implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", el organismo nacional recomendó a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar los teléfonos con cable.

Además pidió que, en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas.

Por otro lado, para esta mañana rige un alerta amarillo por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con excepción del Área Metropolitana y el sector sur.

El alerta amarillo también afectará este jueves durante la tarde y la noche a casi todo el territorio de La Pampa, menos el sector sudeste; al noroeste de Río Negro; y al este de Neuquén.

En la región de Cuyo, las tormentas se localizarán sobre la mayor parte de Mendoza, con excepción de la franja cordillerana y el resto de las provincias de San Juan, San Luis y La Rioja.

Hacia el centro del país, el alerta abarcará al norte, oeste y sur de Córdoba; y en el norte afectará a toda la provincia de Tucumán, un sector del centro de Salta; y al centro y este de Jujuy.

"Las zonas bajo alerta amarillo tendrán tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm", informó el SMN.

Entre las recomendaciones, el organismo pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.