El dolor invade al músico uruguayo Lucas Sugo tras la muerte de su hija Florencia Sugo Da Rosa a los 23 años. La joven atravesada una enfermedad oncológica y desde mediados del 2025 había realizado tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior.

La confirmación de su fallecimiento llegó horas después de que el equipo de Lucas Sugo anunciara la suspensión de tres presentaciones que el cantante tenía programadas para el próximo fin de semana en Argentina, debido a la situación familiar.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresó el comunicado firmado por Diego Sorondo, manager y representante del artista, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

“Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, agregaron.

“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, concluyó el mensaje difundido durante la mañana de este miércoles confirmando así la triste noticia.