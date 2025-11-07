La actriz Dolores Fonzi pasó por el living de Otro día perdido (el Trece, el Tres) y repasó distintos momentos de su carrera. Entre las etapas artísticas, recordó la telenovela Verano del 98, la ficción creada por Cris Morena.

En la misma, un grupo de jóvenes amigos vivía un verano –que se extendió por cuatro años– en un lugar llamado Costa Esperanza.

“Era impresionante, muy divertido. Yo venía de Canal 9, que era traerte tus zapatos, te tenías que llevar tus cosas. Y acá era: «Súbanse a estas combis que les vamos a mostrar un lugar, que era una ciudad”, recordó Dolores sobre la producción de la telenovela que se emitió entre 1996 y el 2000.

La también directora recordó que las casas que habitaban tenían “puerta”: “De repente, te mirabas por las ventanas y eras un vecino, como una ciudad montada para la serie”.

“Fue increíble, paraban las lanchas al kiosco a comprar cigarrillos pensando que era de verdad que era real”, dijo Dolores que, en otro pasaje de la charla reveló algunas situaciones de convivencia: “Los pequeños se juntaban con los más pequeños y los grandes estábamos... Mal, un bardo mal”.