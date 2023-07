Mónica Villaverde, la mamá de Alejandro “Papu” Gómez, decidió romper el silencio para publicar un sentido y polémico posteo tras el alejamiento de su hijo de la Selección Argentina. Te contamos todo aquí

Las teorías alrededor de la ausencia del mediocampista no paran de crecer y no parece haber vuelta atrás en esta terminante decisión.

La ausencia de Alejandro Gómez en la doble fecha FIFA donde la Selección Argentina festejó el campeonato del mundo logrado en Qatar 2022 y tras no volver a ser convocado en la gira por Asia, se siguen levantando muchas sospechas en las redes sociales donde circularon muchas hipótesis que con el correr del tiempo fueron ganando popularidad.

Si bien el Papu aseguró que su lesión no le permitió estar presente en un momento tan especial, algunas acciones en las redes sociales no condicen con la actualidad y la “frialdad” de sus compañeros en el día de su cumpleaños (no recibió saludos por parte de los referentes) hacen que lo que parece ser un “mito” parezca realidad.

Con este panorama, y con muchas hipótesis dando vuelta sin parar, Mónica Villaverde, madre del futbolista, publicó en las últimas semanas un posteo relacionado a las distintas versiones: “Hay personas que no se dan cuenta, o sí, del daño que hacen con un rumor o un chisme. Pero lo que más duele no es el rumor en sí, sino las personas que lo creen”, comenzó.

“Aquellos a los que querías o apreciabas, aquellos a los que llamabas amigos o compañeros. Eso es lo que duele, la deslealtad, la traición; algunos lo harán por envidia o celos y otros simplemente por estupidez. Pero el dolor pasa, nos hace más fuertes y nos deja una enseñanza: quiénes son las personas que realmente se merecen nuestro amor y quiénes no valen nada”, continuó en su cuenta de Instagram.