Se esperan tormentas fuertes para la tarde noche del domingo. El alerta afecta a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta naranja por tormentas para la ciudad de Santa Fe anunciado el día sábado. El alerta afecta a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay.

En el marco de las tormentas y lluvias que azotan a distintas regiones de la provincia.

Durante la mañana, el SMN prevé lluvias aisladas con un porcentaje de probabilidades del 10 al 40% y para la tarde, cumpliendo con el alerta, pronostica tormentas fuertes con una probabilidad que ronda entre el 70 y el 100%.

Las tormentas podrían estar acompañadas con ráfagas de viento sur de hasta 60 km/H. La temperatura disminuiría a 20° centígrados en la noche. La humedad del día es del 79% y la presión atmosférica 999 hPa.

Pronóstico extendido

Para el lunes no se esperan lluvias. El cielo estará algo nublado con una temperatura máxima de 27° C y una mínima de 15° C.

Luego, para el martes, la máxima subiría a 28 grados pero tampoco se esperan precipitaciones. El cielo se mantendría con algunas nubes.