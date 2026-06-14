La mañana de este domingo en la ciudad de Santa Fe arrancó con una temperatura de 8,3°C y una sensación térmica de apenas 5,4°C debido al viento del sector sur. El cielo se presenta cubierto y las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas durante gran parte del día.

Durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 7°C y vientos del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada, en torno al 84%, lo que contribuye a una sensación de frío más intensa.

Por la tarde, la temperatura alcanzará la máxima prevista de 12°C. Aunque persistirá la nubosidad, las condiciones meteorológicas serán estables y la probabilidad de precipitaciones continuará en 0%. Los vientos seguirán soplando desde el sudeste con intensidad moderada.

Hacia la noche, el cielo presentará una leve mejora con nubosidad parcial. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 9°C y el viento rotará al este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El panorama general muestra una jornada típicamente invernal, con ambiente frío durante todo el día y sin eventos meteorológicos significativos. La buena noticia es que no se esperan lluvias ni fenómenos que compliquen las actividades al aire libre, aunque será necesario salir bien abrigado.

Pronóstico extendido

Lunes

La semana comenzará con una mañana muy fría. El SMN anticipa una temperatura mínima de 4°C, la más baja de los próximos días, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. Se espera una lenta recuperación térmica durante la tarde.

Martes

Las temperaturas mostrarán poca variación. La mínima será de 9°C y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 16°C. El ambiente continuará fresco durante las primeras horas del día, con condiciones estables.

Miércoles

El alivio llegará de la mano de un leve ascenso térmico. El pronóstico indica una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, convirtiéndose en el día más templado de la primera mitad de la semana. Las condiciones seguirán siendo favorables y sin lluvias previstas.