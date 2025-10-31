El entorno de Zulma Lobato está en alerta máxima por la desaparición de la mediática, que el jueves por la mañana se quejó de que había una ambulancia en la puerta de su domicilio con intenciones de trasladarla a un psiquiátrico. Las horas pasaron y ahora su representante aseguró que presuntos médicos y policías se la llevaron del domicilio, en Munro.

En diálogo con TN Show, Lautaro Reyes sostuvo que fue la mismísima mediática quien le aseguró que estas personas parecían disfrazadas. En medio de la desesperación y la incertidumbre, este viernes lograron comunicarse en lo que sería la última llamada con ella, ya que se estaba quedando sin batería y no le permitieron llevarse el cargador.

“La sacaron por la fuerza seis patovicas. No sabe dónde está, la medicaron de prepo y le pusieron pañales. También le dijeron que más le vale que a su casa no la pise nunca más. Es una película de terror”, pronunció Reyes, que reside en Mar del Plata, pero por estas horas se trasladará al Gran Buenos Aires para radicar la denuncia correspondiente.

Las últimas palabras de Zulma Lobato

Días atrás, la mediática había sido estafada por un hombre que se contactó con ella y le endulzó el oído hasta pedirle casamiento. Encandilada con la propuesta y la oportunidad de no pasar el resto de su vida en soledad, se trasladó a Entre Ríos para encontrarse con él y el hombre le robó su dinero y pertenencias.

Angustiada por la desilusión, se refugió en su hogar para evitar el contacto con la gente, pero este jueves se encontró con la peor situación. “Me sacaron de mi casa a la fuerza. Me pusieron un suero y medicación para que me mejore, pero me siento peor. Estoy en un gabinete con una camilla”, dijo en su última comunicación con su representante.

Ante esto, Lautaro Reyes fue contundente. “¿Qué maldad le puede hacer Zulma Lobato a la gente? Es una persona que se vive cayendo en la calle, que está casi ciega... No entiendo por qué tanta saña con ella. Está sola, la familia no le da pelota", comentó en ese medio.