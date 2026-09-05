Un argentino de 39 años murió este viernes tras caer mientras practicaba escalada en el Mont Blanc, en Francia, una de las montañas más altas de Europa occidental. Su primo, que lo acompañaba durante la actividad, también cayó, sobrevivió y permanece internado.

La víctima fue identificada como Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza. El hombre murió como consecuencia del impacto, mientras que su primo fue trasladado al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya, donde fue intervenido quirúrgicamente y continúa en recuperación.

La caída ocurrió durante el descenso

Los dos argentinos se encontraban escalando una pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una de las rutas utilizadas para alcanzar una de las cumbres de las Agujas de Chamonix.

Según informó el Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, los escaladores “resbalaron y cayeron al corredor de Papillons”. Fueron encontrados por otros montañistas que transitaban por la zona.

El accidente ocurrió durante el descenso. El ascenso por el sector del Mont Blanc se había desarrollado sin inconvenientes.

Ansiaume había viajado a Europa por motivos laborales y aprovechó su estadía para realizar una escalada libre. Su primo decidió acompañarlo en la actividad.

Quién era Gabriel Ansiaume

Ansiaume, conocido como “Rata” entre sus amigos, era enólogo y tenía una reconocida trayectoria en la industria vitivinícola de Mendoza.

En los últimos años trabajaba en el desarrollo de Contrabando, una línea de vinos de Bodegas Tierras Altas que había creado junto a su amigo Federico Vargas Arizu.



El proyecto había comenzado en 2020, durante la pandemia. Ansiaume había contado que los primeros pasos de la iniciativa estuvieron marcados por las restricciones de la cuarentena y que incluso tuvo que buscar personalmente las uvas en una finca.

“Lo que hemos mantenido siempre es seguir divirtiéndonos, disfrutando la amistad, la forma creativa que trabajamos y creamos”, había explicado sobre el espíritu del emprendimiento.

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Dolor en el ambiente vitivinícola

La noticia generó impacto entre colegas y amigos de Ansiaume en Mendoza. Desde el ámbito vitivinícola destacaron especialmente su calidad humana y su trayectoria profesional.

Vargas Arizu despidió a su amigo a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción.

“Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna”, escribió, y agregó: “El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”.

Mientras tanto, su primo continúa internado en el hospital de Sallanches, donde fue operado tras sobrevivir a la caída.