Dos episodios ocurridos con pocas horas de diferencia volvieron a encender la alarma en la ciudad de Santa Fe por ataques de perros que terminaron con niños heridos. Los casos se registraron en barrio Centenario y en el noroeste de la capital provincial, y en ambos estuvieron involucrados canes de raza pitbull.

El primero de los hechos ocurrió durante la tarde del miércoles, minutos después de las 16, en una vivienda ubicada en Tarragona al 200, en barrio Centenario. Allí, un llamado al sistema de emergencias alertó que un bebé de apenas un año había sido atacado por un perro dentro de su propio domicilio.

Lesiones en el rostro

Cuando los agentes policiales llegaron al lugar se entrevistaron con una joven de 22 años, quien relató que el animal, un pitbull de su propiedad, mordió al pequeño mientras se encontraban en la casa. El niño sufrió lesiones en el rostro, con heridas a la altura del mentón y en el sector izquierdo de la cara, cerca de uno de los ojos.

Ante la situación, el menor fue trasladado de inmediato al Hospital de Niños. Según se supo las lesiones no revestían gravedad, por lo que no necesitó atención médica.

El caso generó preocupación entre vecinos de la zona, ya que el ataque ocurrió dentro del propio ámbito familiar y con un perro doméstico.

Heridas en pierna e ingle

Horas más tarde, pero en otro punto de la ciudad, se registró un episodio similar que también tuvo como víctima a una menor de edad. El hecho ocurrió alrededor de las 22 en barrio 12 de Octubre, en la zona noroeste de Santa Fe.

De acuerdo con la denuncia presentada por el padre de la niña, la menor de ocho años había ido a la casa de una amiga, como lo hacía habitualmente, cuando fue atacada por un perro de la misma raza.

El animal la mordió en la pierna derecha y en la zona cercana a la ingle, provocándole heridas que obligaron a su traslado al Hospital de Niños. Allí los médicos debieron realizar suturas para cerrar las lesiones.

Tras recibir cinco puntos, la niña fue dada de alta, aunque el hecho quedó asentado en sede policial como lesiones culposas por mordedura de can. No obstante, la familia decidió no impulsar una acción penal contra la dueña del animal.

Ambos episodios, aunque ocurridos en contextos distintos, vuelven a poner en debate la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos y los cuidados necesarios para evitar situaciones que, en cuestión de segundos, pueden terminar en tragedia.