Un insólito episodio se volvió viral en TikTok luego de que dos automovilistas llegarán al mismo tiempo a un espacio para estacionar. Lo que parecía el inicio de una discusión terminó en una situación cargada de humor y creatividad.

En lugar de pelear por el lugar, uno de los conductores le propuso al otro resolverlo con un clásico juego de infancia: “piedra, papel o tijera”. Lejos de negarse, ambos aceptaron el desafío en plena calle, bajo la mirada atenta de transeúntes y otros automovilistas.

El video, publicado por la cuenta elperro.ok, muestra el momento exacto en el que se desarrolla la competencia, que provocó risas y la aprobación de quienes presenciaron la escena. En las imágenes se ve a los dos participantes concentrados en el juego que, esta vez, definió quién se quedaba con el codiciado espacio para estacionar.

#estacionamiento ♬ sonido original - Luciano Carrasco @elperro.ok Resulta que los dos llegamos al mismo lugar para estacionar y le propuse jugar un “piedra, papel o tireja” para ver quien se quedaba con el lugar. Por suerte se copo 😂 PD: De mas esta decir que no nos conociamos #piedrapapelotijera

“Por suerte se copó. De más está decir que no nos conocíamos”, escribió Luciano Carrasco, autor de la grabación que no tardó en generar repercusión en las redes sociales. La publicación ya acumula miles de visualizaciones y cientos de comentarios celebrando la ocurrencia.

Puede interesarte

Lejos de los habituales conflictos de tránsito, el episodio se transformó en un ejemplo de cómo el ingenio y el humor pueden resolver un problema cotidiano sin necesidad de discutir ni perder la calma.