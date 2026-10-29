El accidente ocurrió en el balneario de Guazuvirá, en el departamento de Canelones, cuando las aeronaves realizaban maniobras acrobáticas.

Un piloto murió este miércoles en Uruguay tras la colisión en el aire de dos aeronaves civiles que realizaban maniobras acrobáticas en las inmediaciones del balneario de Guazuvirá, en el departamento de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo.

Según informó la Fuerza Aérea Uruguaya, el accidente ocurrió cerca del mediodía. Tras el impacto, una de las avionetas logró realizar un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub Green, mientras que la otra, modelo Rihn DR-109, se precipitó a tierra y su único ocupante falleció.

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Luego del siniestro, personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil se trasladó al lugar para iniciar las actuaciones correspondientes, informó EFE.

❗️✈️🇺🇾 Piloto morre em colisão entre 2 aeronaves no Uruguai 🙏 O incidente ocorreu próximo à cidade turística de Guasuvira, no departamento de Canelones, no sul do país, na quarta-feira (29). Duas pequenas aeronaves colidiram durante uma manobra em pleno ar. 📍 A Força Aérea uruguaia informou que uma das aeronaves fez um pouso de emergência após a colisão, enquanto a outra caiu em uma área arborizada, matando o piloto na cabine. O piloto da outra aeronave saiu ileso. — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 29, 2026

El equipo está integrado por su director y un investigador, quienes realizan las pericias para establecer cómo ocurrió el choque.

La Fuerza Aérea indicó que el objetivo de la investigación es determinar las causas y las circunstancias del accidente, aunque hasta el momento no se informaron las conclusiones de las primeras actuaciones.