Dos mujeres de 18 años fueron rescatadas de una red de trata, luego de haber sido engañadas con una falsa oportunidad laboral en Brasil, en un trabajo de la Policía de Misiones a través de la Dirección de Investigaciones Complejas y la División Trata de Personas, en trabajo conjunto con la Prefectura Naval Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se puso en marcha luego de que la madre de las adolescentes radicó la denuncia ante la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I de Posadas, donde advirtió que sus hijas se habían retirado de sus domicilios sin aviso, tras ser contactadas por redes sociales con la promesa de un empleo bien remunerado en el exterior, específicamente en el país vecino.

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, a cargo de la Dra. Silvina Gutiérrez, tomó intervención inmediata junto a la Jueza Federal Dra. Verónica Skanata, quienes dispusieron medidas urgentes de búsqueda e investigación. Así, efectivos de la Policía de Misiones iniciaron acciones de inteligencia y rastreo, junto al personal especializado de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina Zona Alto Paraná.

Como resultado de las averiguaciones, este 9 de octubre, Prefectura Naval logró ubicar a las dos jóvenes en territorio nacional, antes de que cruzaran la frontera. Tras el rescate, recibieron asistencia médica y contención emocional por parte del personal policial idóneo, y posteriormente fueron trasladadas a Posadas bajo resguardo y supervisión de la Dirección de Investigaciones Complejas.

Una vez en la capital provincial, las jóvenes fueron entregadas a sus familias, acompañadas por profesionales en salud mental y asistencia a víctimas, conforme a los protocolos establecidos por la Fiscalía Federal, en acciones articuladas desde la División de Trata de Personas de la Policía de Misiones.