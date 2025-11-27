Los efectivos detectaron que el auto en el que viajaban los menores tenía pedido de captura. Los asaltantes fueron trasladados al hospital. Hay tres cómplices prófugos.

Dos delincuentes de 13 y 15 años escapaban de la Policía, chocaron contra un poste de luz y debieron ser hospitalizados con custodia policial.

Todo sucedió durante la madrugada de hoy en el cruce de la calle José de la Rosa y la avenida Piedra Buena, frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, en Villa Lugano.

Hasta el momento, se logró establecer que el choque ocurrió luego de una feroz persecución: la Policía descubrió que el conductor del auto Nissan March blanco circulaba con actitud sospechosa y le ordenó detenerse.

En ese contexto, los delincuentes comenzaron a escapar a toda velocidad, pero poco después terminaron impactando contra un poste de luz tras perder el control del auto.

Persecución policial y choque en Villa Lugano.

En José de La Roza Piedrabuena.

Auto choque con un poste de alumbrado.

— Hugo Palamara (@HugoPalamara) November 27, 2025

De esta manera, los ladrones que viajaban en la parte delantera terminaron golpeando contra el parabrisas del vehículo y fueron detenidos. Cuando la Policía logró identificarlos, descubrió que tenían 13 y 15 años.

Los menores fueron trasladados al Hospital Santojanni con politraumatismos y permanecen con custodia policial. Por el momento, no se difundió el parte médico, por lo que se desconoce su estado de salud.

Dentro del auto también viajaban otros tres ladrones que escaparon luego del impacto. En el lugar secuestró la réplica de un arma y se realizan tareas para recolectar pruebas que ayuden a dar con los delincuentes prófugos.

El vehículo en el que se trasladaban los menores, que había sido robado previamente en el barrio de Mataderos, quedó destrozado.

El tránsito en la zona está parcialmente cortado, por lo que hay demoras en el lugar.

Según informaron los investigadores, los delincuentes que fueron detenidos tenían antecedentes por robo. El de 13 años, inclusive, había sido detenido el domingo por el asalto de otro vehículo, pero a las pocas horas fue liberado. En el caso interviene el juzgado de menores.