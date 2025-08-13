Un operativo policial en Córdoba terminó con tres personas detenidas luego de una persecución que incluyó un choque y una peligrosa huida. El hecho ocurrió cuando un control policial intentó detener un vehículo sospechoso, pero sus ocupantes intentaron escapar a alta velocidad.

El patrullero que inició la persecución siguió al auto por varias cuadras hasta que este impactó contra un árbol. Los uniformados lograron reducir a los ocupantes y asegurar el lugar. Ninguno de los policías sufrió heridas graves, pero el impacto dejó el vehículo destruido.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos eran dos hombres mayores de edad.

Detalles de la persecución

El conductor del vehículo ignoró las señales de alto e intentó evadir varios controles. La policía indicó que la huida se produjo por calles del barrio norte de la ciudad, generando peligro para peatones y otros automovilistas. Testigos filmaron parte del operativo y compartieron videos en redes sociales, mostrando la tensión del momento.

Durante su fuga, los hombres escalaron una vivienda intentando ocultarse entre los techos o desde otra perspectiva. Sin embargo, la rápida reacción de la fuerza permitió cercar la propiedad e ingresar con la autorización o presencia del dueño, logrando detenerlos en el interior sin complicaciones.

De inmediato se activaron los operativos habituales, que incluyeron la identificación de los detenidos, el posible secuestro del vehículo, la custodia de la vivienda y la revisión de cámaras o testigos. Hasta el momento, no se informó si los arrestados sufrieron heridas ni si el auto implicado tenía pedido de captura.

Apertura de investigación

Tras ser identificados, ambos quedaron a disposición de la justicia. La Fiscalía local dispuso el inicio de la investigación para determinar si tenían antecedentes penales, si el vehículo estaba robado o si transportaban elementos ilícitos.

Se anticipa que en las próximas horas se realizarán peritajes al vehículo y se tomarán declaraciones a testigos que presenciaron la persecución o el ingreso a la vivienda.

Asimismo, se evaluará el choque del vehículo para establecer si ocasionó daños graves o provocó algún lesionado.