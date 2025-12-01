Dos docentes de la carrera de Periodismo de la Universidad de River están varados desde hace casi 20 días en la Antártida después de viajar por una actividad educativa y todavía es una incógnita cuándo regresarán a Buenos Aires.

El 15 de noviembre Daniel Bertagno y Ricardo Rivas partieron rumbo a la Base Marambio para participar durante 36 horas de una actividad académica, pero lo que parecía un sueño ahora empieza a convertirse en una pesadilla.

Aunque ambos se encuentran tranquilos, sostienen que el conflicto principal es la parte meteorológica y que por ahora no es posible que ningún vuelo aterrice en la Antártida, motivo por el cual no saben cuando podrán regresar.

Bertagno habló en el programa La barra de Casal, por radio LT3 Rosario y comentó como empezó todo: “Era una misión académica de la Universidad de River, porque tenemos alumnos acá en la Antártida que están estudiando, y vinimos por una serie de actividades”.

“Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológica”, comentó.

“La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y para hacer una clase en vivo al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom”, explicó.

El periodista relató que los tenía que buscar el avión el Hércules, que aterriza en la Base Marambio, pero tuvo un desperfecto y lo tuvieron que arreglar: “Sabíamos que al venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima”.

Acerca de cómo se comunican, ambos detallaron que actualmente hay 70 personas viviendo allí y que utilizan el sistema de Starlink y una antena de 4G: “La conectividad es muy buena”.

Respecto a cuándo podría ser el regreso y sus experiencias, manifestaron: “Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo”.