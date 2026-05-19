Una actividad turística con elefantes terminó en tragedia en e lsur de la India. Una mujer de 33 años, procedente de Chennai, falleció tras quedar atrapada en medio de una pelea entre dos elefantes durante una sesión de baño en el campamento de Dubare, en el estado de Karnataka.

El incidente ocurrió junto al río, donde la turista participaba en una actividad vinculada al cuidado de estos animales, en una zona adaptada para visitantes. Según afirman los medios locales, uno de los elefantes macho, habría mostrado comportamientos agresivos previos.

Fue este, quien atacó a otro paquidermo mientras se desarrollaba la actividad. Lo que produjo la caída del segundo paquidermo encima de la turista, quien ha sufrido heridas de extrema gravedad.

😟😧 Tragedia en India!!!



Una turista de 33 años murió en el Campamento de Elefantes de Dubare, Karnataka, durante una actividad turística en el río Cauvery.



🐘 Dos elefantes cautivos comenzaron a pelear y uno cayó sobre la mujer, pisoteándola varias veces. Su esposo e hijo… pic.twitter.com/wQzQ8X2DI1 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 19, 2026

La escena generó momentos de pánico entre los asistentes. Varios visitantes intentaron alejarse de la zona mientras los cuidadores trataban de controlar a los animales. El marido de la víctima también resultó herido durante la huida, según algunas informaciones difundidas por medios locales.

El riesgo de la proximidad a los animales exóticos

Aunque los elefantes utilizados en este tipo de actividades suelen estar acostumbrados a la frecuencia de la presencia humana, siguen siendo animales de enorme fuerza y comportamiento imprevisible.

En determinados periodos, especialmente en machos adultos, pueden producirse episodios de mayor agresividad asociados al celo o al estado conocido como musth, una fase hormonal que puede suele alterar su conducta.