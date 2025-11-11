Dos facciones del sindicato Camioneros protagonizaron una brutal pelea en la cancha del club Argentino de Merlo por la supuesta malversación de US$10 millones.

Las imágenes de un video filmado por un testigo muestran a los afiliados propinarse golpes y patadas durante un partido correspondiente a un torneo de fútbol disputado en el predio de la entidad deportiva.

La situación se agravó tras la salida de referentes alineados al histórico líder y la aparición de mensajes que respaldan a Pablo Moyano y a Marcelo “Feucho” Aparicio, señalados como figuras en ascenso dentro de la organización.

Puede interesarte

Se trata de una agrupación vinculada a Pablo Moyano y otro a Jerónimo Moyano. Algunos de ellos formarían parte de River y Argentino de Merlo.

#Merlo Facciones del Sindicato de Camioneros arreglaron sus asuntos a las trompadas. pic.twitter.com/Hwc9fUNH8T — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 10, 2025

El detonante del conflicto sería el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato y de la obra social, por lo que los denunciantes sostienen que hay demoras en la asistencia sanitaria y carencia de cobertura en algunas prestaciones.