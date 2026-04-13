Dos simpatizantes de Juventud Antoniana de Salta fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara con un camión en una ruta en Santiago del Estero. Habían ido a ver un partido del Federal A.



Dos hinchas de Juventud Antoniana murieron este domingo por la noche en un siniestro vial en la Ruta 34, cerca de la localidad de Antajé, Santiago del Estero.

Las víctimas viajaban en un vehículo particular de regreso a Salta tras el empate 0-0 entre Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda, por la fecha 4 del Torneo Federal A.

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El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 735, cuando el vehículo en el que viajaban los hinchas habría volcado y dio varios tumbos sobre la ruta. Según un medio, el automóvil habría colisionado previamente con un camión. Además, otras tres personas que aparentemente también viajaban en el rodado resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un centro de salud cercano.

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La policía y la Fiscalía de Santiago del Estero están trabajando en las pericias para determinar las causas exactas del siniestro. Se investigan factores como el estado de la ruta y el comportamiento del conductor en el momento del hecho. Las primeras versiones indican que el conductor pudo haber perdido el control del vehículo antes de impactar contra el camión.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Darío Soto y Lucas López, ambos simpatizantes del club salteño.