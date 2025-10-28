Una noche agitada se vivió en la zona de la costa santafesina. En menos de una hora, dos incendios intencionales se registraron en el barrio Villa California de la ciudad de San José del Rincón, generando alarma entre los vecinos.

Uno de los siniestros afectó a un velero de madera, y el otro a un automóvil Ford Focus, ambos estacionados en distintas calles del mismo sector.

El origen de los incendios, por ahora, es claramente intencional, y los investigadores trabajan para determinar si guardan alguna conexión entre sí, dado que los lugares donde ocurrieron están a apenas algunas cuadras de distancia.

Un velero envuelto en llamas

El primer hecho se reportó cerca de las 23.50 del lunes, en calle De los Pinos al 1300, donde Bomberos Zapadores de Santa Fe acudieron con el móvil 6657.

Al llegar, encontraron un velero de madera de unos 10 metros de largo por 2,5 de ancho, completamente envuelto en fuego. La embarcación, de color blanco, estaba apoyada sobre bases de hierro frente a una vivienda y servía como depósito.

La propietaria, residente del lugar, indicó que no recordaba si el velero contaba con seguro. Las llamas consumieron la totalidad de la estructura, dejando solo el armazón metálico sobre la vereda.

En el lugar trabajaron también efectivos de la Comisaría 14ª, que intervienen por cuestiones de jurisdicción, bajo la supervisión de autoridades de la URI, con conocimiento del fiscal en turno.