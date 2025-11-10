Dos jóvenes fueron brutalmente atacados por al menos cuatro personas que los agredieron con armas blancas en la localidad catamarqueña de San Antonio y uno de ellos se encuentra en grave estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del domingo en la citada localidad del departamento de Fray Mamerto Esquiú, según fuentes policiales que indicaron que las víctimas son dos jóvenes de de 24 y 25 años, identificados como Agustín Elizalde y Ángel José Vizcarra.

De acuerdo con las primeras informaciones, ambos fueron atacados por personas con las que, presumiblemente, habrían mantenido algún tipo de discusión o altercado previo y, según indicó El Esquiú de Catamarca la confrontación escaló rápidamente cuando los agresores sacaron armas blancas, tras lo cual apuñalaron a los dos jóvenes.

Tras la agresión, las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia al Hospital San Juan Bautista, mientras que se indicó que es preocupante el estado de salud de Elizalde debido a que sufrió heridas de gravedad que comprometieron órganos vitales.

En tanto, Vizcarra también recibió heridas cortantes y punzantes, pero su pronóstico sería más estable y ambos jóvenes se encuentran bajo estricta observación médica, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Efectivos policiales de la Comisaría Tercera y de la División Investigaciones intervinieron en el hecho, mientras que la Justicia, a través de la Fiscalía de Instrucción del distrito este en turno, inició las diligencias para identificar y capturar a los responsables del violento ataque.

Por su parte, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona para determinar la secuencia del hecho e identificar a los agresores.