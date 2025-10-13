El hecho ocurrió en horas de la madrugada del lunes, cuando personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás fue alertado por el área de Tránsito Municipal sobre un grupo de motociclistas realizando carreras clandestinas. El lugar señalado fue la Ruta Provincial 94, en el tramo comprendido entre las avenidas 64 y 59, una zona que suele tener escasa circulación durante la noche.

Persecución y detención de una de las motos

Al arribar al lugar, los agentes observaron a dos motocicletas que circulaban a alta velocidad, efectuando maniobras peligrosas que ponían en riesgo no solo la vida de los conductores, sino también la de terceros.

Tras un seguimiento controlado, lograron interceptar una de las motos, mientras que la otra logró escapar del lugar.

Menores demorados y causas por conducción peligrosa

Los ocupantes del rodado interceptado fueron identificados como menores de edad y trasladados a la sede de la Comisaría Sexta. Por disposición de la Fiscalía, se formó una causa por conducción peligrosa. Además, se procedió al secuestro de la motocicleta involucrada. Los jóvenes fueron entregados posteriormente a sus progenitores.